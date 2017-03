Man schrieb das Jahr 1993, als in Gröbming die erste "Ennstal-Classic" gestartet wurde. Heute genießt die Oldtimer-Rallye längst Kult-Status - vom 20....

Willkommen beim Ennstaler!

Als unabhängiges Wochenblatt sehen wir unsere Aufgabe in der Vermittlung des Geschehens in unserer Heimat und der Vertretung der Interessen des Bezirkes Liezen.



Während in den Anfängen sehr viele österreichweite Themen aufgegriffen wurden, da sie anders für die Bevölkerung nicht verfügbar waren, konzentriert sich unsere heutige Berichterstattung primär auf die Geschehnisse in der Region von Mandling bis Wald am Schoberpass und von Wildalpen bis Lupitsch. Herausgeber seit 1910.

Aktuelles